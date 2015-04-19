У Франції зловили контрабандистів, які намагалися провезти 2 тонни кокаїну

Як передає ТАСС, про це повідомило в суботу міністерство фінансів Франції.

Глава мінфіну Мішель Сапен і міністр бюджету Крістіан Еккер зазначили у спільному комюніке, що інцидент стався в середу приблизно за 200 км від узбережжя французького острова Мартініка в Карибському басейні. Велику партію протизаконного товару намагалися через французькі територіальні води провезти двоє підданих Іспанії та один житель Венесуели.

"Троє підозрюваних були затримані на борту вітрильного судна, над яким було помилково піднято американський прапор, - йдеться в повідомленні міністрів. - Згідно з першими оцінками, обсяг наркотиків на борту досягає 2,25 тонн".

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Давши високу оцінку роботі французьких митників, які успішно здійснили "складну і ризиковану операцію із затримання контрабандистів, Сапен і Еккер назвали "історичним" обсяг конфіскованого кокаїну. Для порівняння за весь 2014 рік митниця Франції вилучила в цілому 6,6 тонн цього забороненої речовини.

Разом з тим, нинішня конфіскація не побила абсолютний рекорд в історії французьких органів по боротьбі з незаконним обігом наркотиків. Неперевершеною за масштабами залишається партія в 4,3 тонн кокаїну, вилучена з борту панамського вантажного судна в листопаді 2006 року також в районі Мартініки силами військово-морського флоту Франції.