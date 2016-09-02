Агентство AP повідомило, що похорон Карімова запланований на завтра

"Два чиновника уряду Киргизстану та Афганістану повідомили, що в Узбекистані в суботу пройдуть похорони президента", - йдеться в повідомленні АР в Twitter.

BREAKING: A top Kyrgyz diplomat and an Afghan government official say Uzbekistan is holding a funeral for its president on Saturday. — The Associated Press (@AP) September 2, 2016

Раніше сьогодні російські ЗМІ, посилаючись на офіційну заяву уряду, повідомили про смерть Карімова.

У прес-службі кабміну Узбекистану спростували повідомлення.

Між тим, агентство Фергана повідомило, що в Самарканд 2 вересня доставили тіло Карімова. В якості підтвердження опубліковано аматорське відео.

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Як повідомляв УНІАН, 28 серпня 2016 року стало відомо про те, що Карімова госпіталізували. На наступний день його дочка Лола Карімова-Тилляєва розповіла, що у лідера Узбекистану стався крововилив у мозок.

Ввечері 29 серпня ЗМІ вперше повідомили про смерть Карімова, проте офіційна влада Узбекистану заперечували цю інформацію. При цьому влада Узбекистану скасували офіційні урочистості з нагоди Дня незалежності республіки, заплановані на 1 вересня.

31 серпня на сайті президента Узбекистану з'явилося привітання з Днем незалежності від імені Карімова, а вранці 2 вересня влада країни офіційно повідомили про "критичний стан" здоров'я їхнього лідера.

Після цього агентство Reuters з посиланням на три джерела в дипломатичних колах повідомило про смерть Карімова.