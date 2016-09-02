Назарбаєв збирається перервати участь у саміті G20 заради екстреного візиту в Узбекистан - Reuters

Про це розповіло джерело в уряді Казахстану, повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

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Як уточнив співрозмовник агентства, лідер республіки перерве свою участь у саміті глав країн G20, який в теперешній час проходить у Китаї. Прибути в Ташкент Назарбаєв має у суботу, 3 вересня.

За інформацією агентства, терміновий візит в Ташкент означає, що уряд Назарбаєва готується до офіційного оголошення про смерть президента Узбекистану Іслама Карімова.

Раніше узбецькі ЗМІ опублікували повідомлення кабінету міністрів республіки про стан президента країни Іслама Карімова, в якому зазначалося, що стан узбецького лідера за останню добу різко погіршився.