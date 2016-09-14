Генпрокурор Нью-Йорка почав розслідування щодо фонду Трампа

Про це повідомляє Politico з посиланням на заяву Шнайдермана, передає Дождь.

Обізнане джерело видання підтвердило дані про розслідування і зазначило, що воно пов'язане з підозрілими фінансовими транзакціями в організації.

Шнайдерман заявив в ефірі CNN, що фонд Трампа, можливо, «бере участь у якійсь некоректній діяльності» з точки зору законів, що регулюють роботу некомерційних структур.

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Прокуратура Нью-Йорка також розслідує справу про шахрайство, пов'язане з організацією під назвою «Університет Трампа», що пропонує курси у сфері операцій з нерухомістю.

Раніше демократи з Палати представників в американському Конгресі закликали провести розслідування в відношенні фонду Дональда Трампа після появи даних про те, що організація перерахувала 25 тисяч доларів як пожертвування на передвиборну кампанію генпрокурора Флориди Пем Бонді в той момент, коли прокуратура штату вирішувала питання про перевірку Університету Трампа. Перевірку так і не почали, а пізніше і Бонді, і Трамп заявили, що нічого протизаконного не сталося, і що гроші не були пов'язані ні з якими послугами.