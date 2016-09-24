Ватикан змінив процедуру визнання подій чудесами

Новими нормами будуть керуватися члени спеціальної медичної комісії, яка постановляє, чи була та чи інша подія дивом чи ні, передає Бі-Бі-Сі.

Дива з правилами Ватикану необхідні для беатифікації (визнання людини блаженним). Кожна людина, визнана Ватиканом блаженним, повинна здійснити хоча б одне диво. Чудесами події визнає орган під назвою конгрегація у справах святих.

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Поправки до правил беатифікації опубліковані в п'ятницю в документі, затвердженому головою конгрегації - кардиналом Анджело Амато. Крім формальних та лінгвістичних поправок до старого тексту статуту новий документ вводить ще кілька правил.

По-перше, щоб поставити на порядок денний комісії питання про божественну участь у тій чи іншій події, відтепер потрібні голоси двох третин членів конгрегації. Раніше ця планка була нижчою.

По-друге, будучи один раз відкинутим конгрегацією, подія може аналізуватися повторно тільки три рази, для кожної переекзамінації вимагається кворум з дев'яти членів конгрегації.

Ще одне правило стосується компенсації вченим експертам, які в рамках рішення по кожній події повинні постановити, що воно не може бути пояснено сучасною наукою. Тепер компенсацію цим експертам можна виплачувати виключно банківськими трансферами.