Ватикан змінив процедуру визнання подій чудесами
Католицька церква оголосила про зміну процедури визнання подій чудесами.
Новими нормами будуть керуватися члени спеціальної медичної комісії, яка постановляє, чи була та чи інша подія дивом чи ні, передає Бі-Бі-Сі.
Дива з правилами Ватикану необхідні для беатифікації (визнання людини блаженним). Кожна людина, визнана Ватиканом блаженним, повинна здійснити хоча б одне диво. Чудесами події визнає орган під назвою конгрегація у справах святих.
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Поправки до правил беатифікації опубліковані в п'ятницю в документі, затвердженому головою конгрегації - кардиналом Анджело Амато. Крім формальних та лінгвістичних поправок до старого тексту статуту новий документ вводить ще кілька правил.
По-перше, щоб поставити на порядок денний комісії питання про божественну участь у тій чи іншій події, відтепер потрібні голоси двох третин членів конгрегації. Раніше ця планка була нижчою.
По-друге, будучи один раз відкинутим конгрегацією, подія може аналізуватися повторно тільки три рази, для кожної переекзамінації вимагається кворум з дев'яти членів конгрегації.
Ще одне правило стосується компенсації вченим експертам, які в рамках рішення по кожній події повинні постановити, що воно не може бути пояснено сучасною наукою. Тепер компенсацію цим експертам можна виплачувати виключно банківськими трансферами.