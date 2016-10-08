Парламентські вибори у Грузії: оголошено результати екзит-полів

Як повідомляють грузинські ЗМІ, згідно з результатами екзит-полу компанії TNS, "Грузинська мрія" набирає 53,8%, "Єдиний національний рух" - 19,5%.

TNS проводила екзит-пол на замовлення 4 телекомпаній - "Громадське мовлення Грузії", GDS, Maestro та "Імеді". При цьому три останні так чи інакше пов'язані з Бідзіною Іванішвілі і підтримують "Грузинську мрію".

У парламент при цьому гарантованого проходять тільки ці дві партії. Блок, очолюваний партією "Альянс патріотів Грузії", знаходиться на межі проходження з 5%.

У свою чергу "Вільні демократи" отримали 4%, Лейбористська партія Грузії - 3,1%, рух "Держава для народу" - 2,7%, партія "Республіканці" чинного спікера парламенту Давида Усупашвілі - також 2,7%, "Демократичний рух - Єдина Грузія" Ніно Бурджанадзе - 2,3%, "Національний форум" - 0,8%, блок "Топадзе - Промисловці / Наша батьківщина" - 0,6%.

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При цьому, за екзит-полом GFK, який проводився на замовлення телекомпанії "Руставі 2" (вважається "рупором" ЄНР), "Грузинська мрія" отримала 39,9%, ЄНР - 32,74%.

"Альянс патріотів Грузії", за цими даними, проходить у парламент з 5,76%.

ЛПГ при цьому отримала 4,21%, рух "Держава для народу" - 3,25%, "Вільні демократи" - 3,21%, "Демократичний рух - Єдина Грузія" - 2,81%.

Нагадаємо, сьогодні громадяни Грузії обирали депутатів парламенту 9-го скликання. У виборах брали участь 25 суб'єктів. При цьому 77 депутатів обираються за партійними списками (за пропорційною системою), а 73 - в одномандатних виборчих округах (за мажоритарною системою).

Для перемоги в мажоритарному окрузі необхідно отримати абсолютну більшість (50% + 1 голос), тому в округах, де переможці не визначаться за підсумками виборів 8 жовтня, в 25-денний термін будуть проведені другі тури. Таким чином, остаточний розклад сил у парламенті стане відомий лише після цього.