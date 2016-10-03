Деканоідзе про можливість очолити МВС Грузії: зі мною ніхто бесіди не вів

Про це вона заявила сьогодні в інтерв'ю телеканалу ЕспресоTV.

"Що стосується заяв пана Саакашвілі, це його погляд... Зі мною ніхто бесіди жодної не вів", - сказала Деканоідзе.

Водночас вона зазначила, парламентські вибори що 8 жовтня відбудуться в Грузії, їй зовсім не байдужі, оскільки вона є уродженкою цієї країни.

"Якщо хтось думає, що мені байдуже доля моєї країни, це помилка", - сказала Деканоідзе.

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При цьому Деканоідзе зазначила, що, на її думку, реально Грузією продовжує керувати екс-прем'єр Бідзіна Іванішвілі, "який відверто підігрує Росії".

Раніше ЗМІ повідомили, що голова Одеської облдержадміністрації Михаїл Саакашвілі заявив про намір повернутися до Грузії.

"Я дійсно збираюся повернутися до Грузії і захистити інтереси результатів виборів", – сказав він.

Крім того, голова ОДА зазначив, що на посаді глави Міністерства внутрішніх справ Грузії бачить саме Деканоідзе.

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"Це питання не вирішене з членами партії ("Єдиний національний рух"), оскільки партія в кінцевому підсумку сама повинна все вирішити. Але я, наприклад, привіз би Хатію Деканоідзе в Грузію і призначив би міністром внутрішніх справ", - сказав Саакашвілі.

Парламентські вибори в Грузії відбудуться 8 жовтня. В них, зокрема, бере участь дружина голови Одеської ОДА Сандра Рулофс.