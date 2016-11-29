Канада розширила санкції проти Росії через її дії в Україні

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Канади.

До списку додані 15 осіб, у тому числі шість "депутатів Держдуми РФ", які були обрані на території анексованого Криму.

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У повідомленні МЗС Канади відзначається, що санкційний список поповнився "для підтримання необхідного тиску на Росію, поки вона повністю не виконує свої міжнародні зобов'язання щодо України".

Як йдеться у повідомленні, ці санкції є відповіддю на обрання в Держдуму РФ 18 вересня "депутатів", які проживають в анексированому Криму.

"Канада не підтримує легальність і підсумки виборів, проведених на окупованому Кримському півострові, як ніколи не визнає незаконну анексію Росією Криму і Севастополя", - заявили в МЗС Канади.

"Дане рішення Канади також слугує для підтримки ефективності існуючих санкцій, а головне - для підтримки тиску на Росію для виконання нею Мінських угод", - сказано в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН раніше, 8 листопада Рада Європейського Союзу на рівні міністрів фінансів ухвалила новий список офіційних осіб Криму, до яких будуть застосовані санкції через порушення територіальної цілісності України.

Відомо, що це будуть особи, обрані до російської Думи.

До санкційного списку входить 151 фізична особа та 37 юридичних осіб (компаній), відносно яких діє заборона на подорожі в ЄС та замороження активів на території Євросоюзу у зв'язку з їхньою роллю в анексії Криму або підтримці Росією сепаратизму на сході України.

Європейський Союз продовжив запроваджені раніше санкції проти Росії у зв'язку з анексією Криму і Севастополя до 24 червня 2017 року.