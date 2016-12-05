Армія Асада взяла під контроль автостраду до аеропорту Алеппо

Воно лежить приблизно за 10 кілометрів від центру міста, передає Euronews.

Режим Асада втратив цю автостраду 4 роки тому. Відбиття цього автошляху полегшить операцію щодо встановлення контролю над самим летовищем.

Сирійська армія також просунулася до зон старого міста Алеппо, що перебувають під контролем повстанців.

Читайте такожАрмія Асада захопила новий район в Алеппо, тепер вона контролює понад половину містаЯк повідомляв УНІАН, унаслідок боїв протягом останнього тижня повстанці втратили понад третину території Алеппо, що перебувала під їхнім контролем від 2012 року, і можуть втратити всю цю територію, бо наступ урядових сил за підтримки бойової авіації Росії триває.