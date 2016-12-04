Битва за Алеппо: командири повстанців заявили, що не покинуть місто

Про це заявив представник угрупування "Фастаким", яке належить до об'єднання "Вільна сирійська армія", пише DW.com.

"Я запитав у угруповань, вони сказали: ми не здамося", - зазначив Закарія Малахіфджи, що представляє політичне крило угруповання "Фастаким".

За його словами, військові командири заявили, що не будуть залишати місто.

"Немає жодних проблем з коридорами для виходу цивільних осіб, але ми не покинемо місто", - підкреслив Малахіфджі, переказуючи слова командирів збройних угруповань.

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Як повідомлялося, у Сирії війська Башара Асада і їх союзники в ніч 3 грудня взяли під контроль ще один район Алеппо - Тарік аль-Баб.

Понад 300 цивільних жителів Алеппо загинули, з тих пір, як урядові війська 15 листопада відновили наступ на східну частину міста.

Перехід під повний контроль уряду східного Алеппо, яке повстанці утримували з 2012 року, може стати найбільшою втратою для сирійської опозиції за більш ніж 5 років, які триває громадянська війна в країні.