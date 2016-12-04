Битва за Алеппо: командири повстанців заявили, що не покинуть місто
Командири загонів сирійських повстанців заявили, що не мають наміру здавати східне Алеппо урядовим силам.
Про це заявив представник угрупування "Фастаким", яке належить до об'єднання "Вільна сирійська армія", пише DW.com.
"Я запитав у угруповань, вони сказали: ми не здамося", - зазначив Закарія Малахіфджи, що представляє політичне крило угруповання "Фастаким".
За його словами, військові командири заявили, що не будуть залишати місто.
"Немає жодних проблем з коридорами для виходу цивільних осіб, але ми не покинемо місто", - підкреслив Малахіфджі, переказуючи слова командирів збройних угруповань.
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Як повідомлялося, у Сирії війська Башара Асада і їх союзники в ніч 3 грудня взяли під контроль ще один район Алеппо - Тарік аль-Баб.
Понад 300 цивільних жителів Алеппо загинули, з тих пір, як урядові війська 15 листопада відновили наступ на східну частину міста.
Перехід під повний контроль уряду східного Алеппо, яке повстанці утримували з 2012 року, може стати найбільшою втратою для сирійської опозиції за більш ніж 5 років, які триває громадянська війна в країні.