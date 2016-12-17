У Мадриді відбувся марафон Санта-Клаусів (фоторепортаж)

Як повідомляє Reuters, кожен чоловік заплатив 15 євро, щоб приєднатися до гонки вздовж головного проспекту іспанської столиці.

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Діти приєдналися до батьків, які беруть участь у гонці, одягнені в костюми ельфів.

Наголошується, що деякі учасники привели на марафон навіть собак в костюмах.