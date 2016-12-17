У Мадриді відбувся марафон Санта-Клаусів (фоторепортаж)
18:47, 17 грудня 2016Світ
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Більше 20 тисяч осіб, одягнених в костюм Санта-Клауса, пробігли центром Мадриду в суботу вранці, щоб зібрати гроші для страждаючих від розсіяного склерозу.
Учасники благодійного марафону Санта-Клаусів у Мадриді. 17 грудня, 2016 рік / REUTERS
Як повідомляє Reuters, кожен чоловік заплатив 15 євро, щоб приєднатися до гонки вздовж головного проспекту іспанської столиці.
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Діти приєдналися до батьків, які беруть участь у гонці, одягнені в костюми ельфів.
Наголошується, що деякі учасники привели на марафон навіть собак в костюмах.
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