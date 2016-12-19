Титул "Міс Світу-2016" завоювала представниця Пуерто-Ріко
04:34, 19 грудня 2016Світ
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Переможницею конкурсу «Міс Світу-2016» стала представниця Пуерто-Ріко Стефані Дель Валле.
Стефані Дель Валле / REUTERS
Про це повідомляється на офіційній сторінці конкурсу в Twitter.
Конкурс «Міс Світу-2016» проходив у США. У фінал також увійшли представниці Кенії, Індонезії, Домініканської республіки, Філіппін.
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The newly crowned Miss World 2016, Stephanie Del Valle from Puerto Rico! pic.twitter.com/dPAlbocOdn— Miss World (@MissWorldLtd) December 19, 2016
Україну на конкурсі представляла 19-річна Олександра Кучеренко.
Стефані Дель Валле / REUTERS
У 2015 році титул «Міс світу» вперше отримала іспанка Мірейя Лалагуна.
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