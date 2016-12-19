Титул "Міс Світу-2016" завоювала представниця Пуерто-Ріко

04:34, 19 грудня 2016
Світ
1716 0

Переможницею конкурсу «Міс Світу-2016» стала представниця Пуерто-Ріко Стефані Дель Валле.

REUTERS

Про це повідомляється на офіційній сторінці конкурсу в Twitter.

Конкурс «Міс Світу-2016» проходив у США. У фінал також увійшли представниці Кенії, Індонезії, Домініканської республіки, Філіппін.

Читайте такожУчасниць "Міс Зімбабве" змусять заприсягтися на Біблії у відсутності оголених знімків

Україну на конкурсі представляла 19-річна Олександра Кучеренко.

REUTERS

У 2015 році титул «Міс світу» вперше отримала іспанка Мірейя Лалагуна.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #конкурс#Міс Світу