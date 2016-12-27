На Філіппінах вилучено рекордну партію наркотиків
Влада Філіппін повідомляює про вилучення тонни метамфетамінів за підсумками антинаркотичних операцій в грудні на загальну суму приблизно 147 млн доларів.
За даними міністерства юстиції Філіппін, мова йде про найбільшу кількість вилученої партії в історії країни, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
Як повідомив голова філіппінського мін'юсту Віталіано Агірре, в ході серії спецоперацій також затримано 10 осіб.
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За словами міністра, в минулу п'ятницю в передмісті Маніли було вилучено 560 кг метамфетаміну на загальну суму 67 млн доларів.
Президент Філіппін Родріго Дутерте оголосив курс на жорстку боротьбу з наркоторгівлею у країні, за що його багато критикують правозахисники, а також влада США і ЄС.
Раніше УНІАН повідомляв, що президент Філіппін Родріго Дутерте вперше зізнався, що особисто вбивав підозрюваних у причетності до розповсюдження наркотиків.
Визнання прозвучало при обговоренні методів по боротьбі з наркотиками, які використовує поліція Філіппін. За статистикою поліції, з липня 2016 року (коли Дутерте фактично прийшов до влади) в ході проведення антинаркотичної кампанії були вбиті близько 5 тисяч осіб.