У Гельсінкі машина врізалась у натовп людей на зупинці (фото)

У Гельсінкі автомобіль виїхав з проїжджої частини і врізався в натовп людей на тротуарі, кілька людей постраждали. Про це повідомляє місцеве видання YLE.

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Після зіткнення з людьми машина продовжила рух "на досить великій швидкості", зачепивши сім припаркованих біля метро авто, повідомляє поліція.

За даними поліції, водій наїхав на чотирьох осіб, один з яких серйозно постраждав.

За уточненими даними поліції, з 30-річним водієм, що наїхав на пішоходів, ймовірно, стався напад хвороби.