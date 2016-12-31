У Гельсінкі машина врізалась у натовп людей на зупинці (фото)
17:38, 31 грудня 2016Світ
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Легковик виїхав на тротуар у районі станції метро "Сіілітіє" в Гельсінкі і наїхав на пішоходів.
Машина виїхала на тротуар і врізалася в людей / YLE
У Гельсінкі автомобіль виїхав з проїжджої частини і врізався в натовп людей на тротуарі, кілька людей постраждали. Про це повідомляє місцеве видання YLE.
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Після зіткнення з людьми машина продовжила рух "на досить великій швидкості", зачепивши сім припаркованих біля метро авто, повідомляє поліція.
За даними поліції, водій наїхав на чотирьох осіб, один з яких серйозно постраждав.
Машина виїхала на тротуар і врізалася в людей / YLE
За уточненими даними поліції, з 30-річним водієм, що наїхав на пішоходів, ймовірно, стався напад хвороби.
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