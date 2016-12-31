У Гельсінкі машина врізалась у натовп людей на зупинці (фото)

17:38, 31 грудня 2016
Світ
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Легковик виїхав на тротуар у районі станції метро "Сіілітіє" в Гельсінкі і наїхав на пішоходів.

Машина віехала на тротуар и врезалась в людей / YLE

У Гельсінкі автомобіль виїхав з проїжджої частини і врізався в натовп людей на тротуарі, кілька людей постраждали. Про це повідомляє місцеве видання YLE.

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Після зіткнення з людьми машина продовжила рух "на досить великій швидкості", зачепивши сім припаркованих біля метро авто, повідомляє поліція.

За даними поліції, водій наїхав на чотирьох осіб, один з яких серйозно постраждав.

Машина виїхала на тротуар і врізалася в людей / YLE

За уточненими даними поліції, з 30-річним водієм, що наїхав на пішоходів, ймовірно, стався напад хвороби.

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Теги: #Фінляндія#Гельсінкі