У Тернополі п’яний водій збив двох перехожих, загинула 60-річна жінка

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, ДТП трапилося учора 29 грудня близько 21.30.

Встановлено, що водій автомобіля "RENAULT Trafic", рухаючись вул. Бродівською біля зупинки громадського транспорту збив двох пішоходів - чоловіка та жінку. Обоє тернополяни, 1956 року народження.

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При перевірці з'ясувалося, що на момент аварії водій перебував у стані алкогольного сп'яніння. Правоохоронці припускають, що він планував втекти з місця пригоди, оскільки автомобіль від місця ДТП знаходився майже за 250 м.

Відомості про дану пригоду внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили смерть потерпілого).