Президентом Європарламенту став представник європейських народників Таяні

Про це за результатами четвертого туру виборів повідомив президент ЄП Мартін Шульц, передає власний кореспондент УНІАН.

За його словами, участь у голосуванні взяли 713 депутатів. 80 бюлетенів визнали такими, що є недійсними.

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За Таяні проголосував 351 депутат, за кандидата від соціалістів Джанні Піттеллу – 202.

"Пан Антоніо Таяні зараз є президентом Європейського парламенту", - проголосив Шульц.

Новообраний президент відразу зайняв крісло в президії та подякував усім депутатам, запевнивши, що буде президентом для кожного з них.

Президент Європейського парламенту обирається на два з половиною роки – половину терміну роботи парламенту. Чинний парламент був обраний 22-25 травня 2014 року і налічує 751 депутата від 28 країн-членів ЄС.