Президентом Європарламенту став представник європейських народників Таяні
Президентом Європейського парламенту обрано представника від групи Європейської народної партії, італійця Антоніо Таяні.
Про це за результатами четвертого туру виборів повідомив президент ЄП Мартін Шульц, передає власний кореспондент УНІАН.
За його словами, участь у голосуванні взяли 713 депутатів. 80 бюлетенів визнали такими, що є недійсними.
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За Таяні проголосував 351 депутат, за кандидата від соціалістів Джанні Піттеллу – 202.
"Пан Антоніо Таяні зараз є президентом Європейського парламенту", - проголосив Шульц.
Новообраний президент відразу зайняв крісло в президії та подякував усім депутатам, запевнивши, що буде президентом для кожного з них.
Президент Європейського парламенту обирається на два з половиною роки – половину терміну роботи парламенту. Чинний парламент був обраний 22-25 травня 2014 року і налічує 751 депутата від 28 країн-членів ЄС.