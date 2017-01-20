У Вашингтоні проходить парад з нагоди інавгурації Трампа (відео)

Трамп приїхав до будівлі конгресу на броньованому лімузині разом з дружиною Меланією і молодшим сином Берроном, пише Бі-Бі-Сі.

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Незадовго до початку параду в центрі Вашингтона поновилися зіткнення між протестуючими і поліцією. Натовп з приблизно 500 протестувальників почав кидати в поліцейських різні предмети, у відповідь правоохоронці застосували сльозогінний газ.

Одягнені в чорне учасники акції протесту за допомогою молотків розбили вікна магазинів в центрі американської столиці, а також вікна офісу Банку Америки і ресторану "Макдоналдс". Протестувальники також перекрили рух на деяких вулицях у центрі Вашингтона.

За даними поліції Вашингтона, було заарештовано понад 90 учасників протестів.