Брата Кім Чен Ина вбили в Малайзії - ЗМІ

Брата північнокорейського лідера Кім Чен Ина убили в Малайзії. Про це з посиланням на агентство Yonhap з Південної Кореї повідомляє Independent. За даними джерела, в аеропорту Куала-Лумпур дві невідомі жінки вкололи Кім Чен Нама отруєною голкою. Вони зникли з місця злочину.

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Джерело Reuters у південнокорейському уряді повідомило, що Кім Джон Нам, імовірно, був убитий. Як відомо, брат північнокорейського диктатора переховувався в Малайзії після того, як стратили його дядька Джен Сон-Таєка. Старший син Кім Чен Іра пережив замах у Макао, коли в 2011 році вбили його батька.

Кім Джон Нам претендував на крісло Верховного лідера КНДР, але потрапив у немилість після того, як був затриманий при спробі в'їхати до Японії за підробленим паспортом разом з двома жінками і дитиною. Тоді він сказав, що хоче відвідати Діснейленд.