У вбивстві брата Кім Чен Ина підозрюють двох жінок – ЗМІ (фото)

У вбивстві брата північнокорейського диктатора Кім Чен Ина - Кім Чен Нама, підозрюють двох жінок, передає CNN з посиланням на заяву розвідки Південної Кореї.

Зазначається, що жінки азіатської зовнішності.

Камери зафіксували лише одну підозрювану у скоєнні злочину.

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Наразі слідчі чекають результатів розтину, адже попередньо вважається, що Кім Чен Нама вбили за допомогою отруєних дротиків.

Як повідомляв УНІАН раніше, джерело в південнокорейському уряді повідомило ЗМІ, що Кім Чон Нам, імовірно, був убитий. Вбивство сталося близько 8 години ранку 14 лютого за місцевим часом. Кім Чон Нам збирався сісти на рейс в Макао.

ЗМІ зазначають, що старший син Кім Чен Іра вважався одним з претендентів на місце лідера Північної Кореї. Однак у Кім Чон Нама виникли конфлікти з батьком після невдалої спроби в 2001 році потрапити до Японії з підробленим паспортом. У підсумку наступником став інший син - Кім Чен Ин, який очолив Північну Корею після смерті батька в грудні 2011 року.

В останні роки Кім Чон Нам не з'являвся в Північній Кореї. Повідомляється, що більшу частину часу він проводив в китайському Макао. Кім Чон Нам був відомий як прихильник реформ в країні.

В одному з інтерв'ю японській газеті він заявив, що виступає проти передачі влади в Північній Кореї у спадок. Кім Чен Ин намагається зміцнити свій вплив в країні на тлі зростаючого міжнародного тиску через ядерну програму Північної Кореї. В 2013 році в країні був страчений дядько Кім Чен Ина Чан Сон Тхекю. Його звинуватили у спробі державного перевороту і корупції. Вважалося, що Кім Чон Нам був близький зі своїм страченим дядьком.