Катастрофа MH17 над Донбасом: у Нідерландах пояснили, чому не можуть перевірити російські знімки з радарів

У прокуратурі Нідерландів зазначають, що просили РФ надати знімки у форматі ASTERIX, який широко використовується у всьому світі й дозволяє провести аналіз даних щодо помилок, передає 112 Україна.

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Матеріали, надіслані Росією, намагалися адаптувати. РФ також передала унікальне програмне забезпечення, однак інтерфейс був російською мовою. Слідство залучило фахівців для перекладу, що зайняло тривалий термін.

Водночас прокуратура Нідерландів замовила зовнішню експертизу. Слідчі мають намір направити додатковий запит до РФ.

Росія передала посольству Нідерландів в Москві дані, що відносяться до катастрофи рейсу MH17, 27 жовтня 2016 року.