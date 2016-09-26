Катастрофа MH17 над Донбасом: у Bellingcat пояснили, навіщо РФ зараз надала радарні знімки повітряного простору

Втім, за словами координатора Bellingсat Арика Толера, офіційні слідчі зможуть представити ще точніші дані, передає Радіо Свобода.

"Там може бути нова інформація, зокрема про точне місце пуску ракети "Бук". Слідчі могли провести аналіз ґрунту і встановити, в якій частині поля стояла установка. Вони не зможуть обвинувачувати Росію в трагедії, але, визначивши точне місце запуску і встановивши, що його контролювали бойовики, відповідальність за пуск ракети з України знімуть. Ми також продовжуємо наші дослідження, але нового звіту поки не готуємо", – розповів Толер.

На думку волонтера-розслідувача з Bellingcat, Росія може зараз просувати інформацію від "Алмаз-Антей" для того, щоб "перебити" заяву Об’єднаної слідчої групи. Інформацію з радарів російська сторона нібито тримала при собі понад два роки, тепер треба пояснювати, чому її надали лише зараз.

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"Я на 100% впевнений, що вони випускають цю інформацію зараз, щоб потім заявити, що Об’єднана слідча група не взяла її до уваги. Не знаю, що покаже інформація "Алмаз-Антей", але я впевнений, що вони випускають інформацію для того, щоб подібну заяву на прес-конференції зробила Захарова чи ще хтось", – вважає координатор Bellingcat.

Скоріш за все, наголосив Толер, радарні знімки будуть правдиві й повні, але ракету "Бук" на них не побачити через технічні обмеження.

Схожої думки дотримуються українські волонтери-дослідники з InformNapalm. Один з авторів досліджень щодо збитого "Боїнга" Антон Павлушко нагадав, що ще два роки тому російська сторона заявляла, що в них немає ніяких даних, а тепер ці данні неочікувано з’являються.

"Це робиться для того, щоб потім заявити, що звіту Об’єднаної слідчої групи вірити не можна, тому що слідчі не враховують усю інформацію. Але ж раніше росіяни казали, що видалили ці дані, а тут вони їх неочікувано знайшли. Чому ж вони одразу не розповіли, що на цих зображеннях, а лише передали їх Нідерландам?" – написав Павлушко.

Він також нагадав, що Росія досі не пояснила відсутність даних з військової радарної станції в Мілерово, де згідно із розслідуванням InformNapalm, деякий час перебував "Бук".

"Мабуть, на нових радарних зображеннях, які надали, немає українських Су-24 і Су-25, інакше б вони про це вже повідомили. І, мабуть, там немає пуску ракети. Проте, тепер у Росії є теорія змови для внутрішнього користування про те, що з ними не захотіли співпрацювати", – каже волонтер.

Заява Об’єднаної слідчої групи, яку очікують 28 вересня, має поставити остаточну крапку в розслідуванні технічних обставин збиття літака.