США і Грузія підписали Хартію про стратегічну співпрацю

Держсекретар США Кондоліза РАЙС і міністр закордонних справ Грузії Григол ВАШАДЗЕ 9 січня підписали Хартію про співпрацю Грузії і США в питаннях безпеки, економіки і культури.

Як повідомляє ІА "Туран", церемонія підписання відбулася у Вашингтоні в будівлі Держдепартаменту. На церемонії підписання К.РАЙС зазначила, що Грузія є значущим партнером для США.

“США підтримували і завжди підтримуватимуть територіальну цілісність і суверенітет Грузії, а також її бажання стати членом НАТО і європейських структур", - сказала К.РАЙС. За її словами, США, як друг і партнер, завжди допомагатимуть Грузії в досягненні прагнень і бажань тих людей, які зібралися 5 років тому і здійснили "Революцію троянд".

Зі свого боку, Г.ВАШАДЗЕ назвав "історичним для Грузії" день підписання хартії. За словами міністра, документ підкреслює стратегічний характер партнерства між Грузією і США.

“За допомогою цього документа сторони підтримують територіальну цілісність Грузії і її інтеграцію в євроструктури, в європейський простір, до чого наша країна давно прагне", - сказав Г.ВАШАДЗЕ і подякував США "за все", що вони зробили для Грузії.

“Підписаний документ - це не тільки висловлення підтримки наших прав, але і обов`язки, які Грузія повинна виконати, щоб створити зі США відкрите і ліберальне суспільство", - сказав Г.ВАШАДЗЕ.

Текст документа викладений на 6 сторінках і складається з п`яти основних пунктів - економіка, енергетика, безпека, інтеграція в євроструктури, культурна співпраця.

У тексті хартії в розділі про "співпрацю у сфері оборони і безпеки" повідомляється, зокрема, що США і Грузія "планують здійснити програму розширеної співпраці у сфері безпеки з метою посилити потенціал Грузії", і що обидві країни також "мають намір виробити структурований план з посилення оперативного взаємозв`язку і потенціалів між НАТО і Грузією".

“Визнаючи наявність загроз для глобального світу і стабільності і пам`ятаючи про зобов`язання Грузії і Росії щодо незастосування сили в рамках угоди про припинення вогню від 12 серпня, США і Грузія мають намір розширити масштаби їх співпраці, що продовжується, у сфері оборони і безпеки для відведення цих загроз і для просування миру і стабільності", - йдеться в документі.

У ньому наголошується також, що, "розвиваючи існуючу співпрацю між оборонними відомствами і збройними силами двох країн, США підтримують зусилля Грузії забезпечити її легітимні потреби у сфері оборони і безпеки, включаючи розвиток відповідних і здатних до взаємодії з НАТО збройних сил".

У розділі хартії про співпрацю у сфері торгівлі і енергетики повідомляється, зокрема, що США і Грузія "вітають появу південного коридору в енергетичній інфраструктурі".

“США і Грузія мають намір вивчити можливості для збільшення виробництва енергії в Грузії, зміцнення ефективності використання енергії, а також зміцнення фізичної безпеки транзиту енергії через Грузію на європейські ринки", - йдеться в документі. У ньому повідомляється, що США і Грузія "мають намір розвивати надалі існуючу протягом більш ніж десятиліття співпрацю наших двох країн, а також Азербайджану і Туреччини, результатом якої стали нафтопроводи Баку-Тбілісі-Джехан і Баку-Супса, а також газопровід Баку-Тбілісі-Ерзурум".

Метою цієї співпраці є "створення нового південного коридору, щоб допомогти Грузії і решті Європі диверсифікувати поставки природного газу, гарантувавши імпорт з Азербайджану і Центральної Азії", зазначається в тексті хартії.

У торговому розділі документа зазначається також про плани США і Грузії "вивчити можливість укладання угоди про вільну торгівлю".