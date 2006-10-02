Грузія передасть Росії заарештованих розвідників

Грузія передасть у понеділок арештованих російських військових, які звинувачуються в шпигунстві. Про це, як передає РІА Новости, повідомив прес-секретар президента Грузії Михайла СААКАШВІЛІ Вано НОНІАШВІЛІ.

Церемонія передачі заарештованих відбудеться в Генпрокуратурі Грузії. "Після зустрічі президента Грузії з чинним головою ОБСЄ Карлом де ГУХТОМ у генеральній прокуратурі Грузії відбудеться церемонія передачі чотирьох затриманих російських офіцерів главі ОБСЄ", - повідомили в адміністрації грузинського президента.

Раніше про можливість депортації російських військових говорив і міністр оборони Грузії Іраклій ОКРУАШВІЛІ. "Попри те, має іноземний громадянин дипломатичний статус чи ні, але в більшості випадків вони (затримані іноземці) можуть бути вислані з країни", - відзначив міністр. При цьому І.ОКРУАШВІЛІ зіслався на існуючу дипломатичну практику і повідомив, що таке розв’язання проблеми можливе.

Як повідомлялося, в минулі вихідні президент РФ Володимир ПУТІН, коментуючи "шпигунський скандал" у Грузії, порівняв дії грузинського керівництва з політикою, що її проводив шеф МДБ СРСР Лаврентій Берія.

У Грузії реакцію російських офіційних осіб визнали "невиправдано хворобливою".

Як повідомлялося, 27 вересня в Грузії було затримано п`ятьох російських військовослужбовців. Одного з них звільнено, а чотирьом офіцерам грузинська влада пред`явила звинувачення в шпигунстві. Тбіліський міський суд обрав у вигляді запобіжного заходу для російських військовослужбовців, які звинувачуються в шпигунстві, двомісячний арешт.

Майже весь склад посольства Російської Федерації в Грузії на чолі з послом у суботу евакуйовано до Москви.

Представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики і безпеки Хав’єр СОЛАНА і голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Бельгії Карел де ГУХТ закликали Росію і Грузію утриматися від ескалації конфліктної ситуації.