Різанина в дитячому садочку в Бельгії: 2 малюків загинули, 11 поранені

Бельгійська поліція заарештувала психопата, який влаштував криваву різанину в одному з дитячих садочків. У результаті постраждали 13 дітей, двоє з яких померли. Також загинула одна доросла людина, а троє отримали поранення, рятуючи малюків.

Трагедія розігралася у фламандському місті Дендермонд, розташованому лише в 30 кілометрах на захід від столиці Бельгії. Там озброєний ножем чоловік увірвався до одного з дитячих садочків, передають бельгійські ЗМІ.

За попередніми даними, зловмисник убив одного дорослого і двох дітей. Ще 11 малюків було поранено, повідомляє AFP з посиланням на міського прокурора Крістіана Дюфура. Принаймні двоє постраждалих знаходяться у важкому стані.

Про загиблих також відомо, що двоє з них померли на місці, а одна дитина померла пізніше від ран, повідомив головний лікар місцевої лікарні Пітер Клеманс.

"Хлопець просто звихнувся", - прокоментував скоєне злочинцем заступник мера Тео Янсенс. Він додав, що троє дорослих, які вижили, намагалися своїми тілами затулити дітей від маніяка і отримали багато поранень.

"Кров була всюди. Це була неймовірна справжня різанина", - додав чиновник.

Раніше повідомлялося, що нападнику вдалося втекти. Проте поліція вже затримала злочинця, передає Reuters. На вигляд йому близько 30 років, причому його обличчя було розфарбоване білою фарбою з чорними кругами навколо очей. Поліцейські кажуть, що це психічно хвора людина.

Попередньо вважається, що затриманий стояв на обліку в психіатричній клініці. Проте ніхто з працівників дитячого садочку з ним не був знайомий.

За інформацією, що надходить з місця трагедії, вбивця намагався виїхати з місця злочину на велосипеді, передає РІА "Новости".

Згідно версії поліції, чоловік увірвався до ясел в районі 10 години ранку. Працівники установи самі відкрили йому двері після того, як відвідувач висловив бажання запитати їх про щось. Замість розмови маніяк одразу вихопив ніж і кинувся вгору різати дітей. Першими його жертвами стали троє дітей, яких ніхто не встиг захистити. Загалом у той момент на поверсі було 18 малюків у віці від трьох до шести років.

Потім злочинець піднявся вище і кривавий жах повторився знову. Маніяк безладно завдавав ударів всім присутнім. А потім він також раптово припинив різанину і кинувся бігти.

Поліція негайно блокувала місто і почала розшук маніяка, тоді як більше десяти машин швидкої допомоги розвозили поранених по лікарнях. Оперативні дії поліцейських дозволили затримати психопата, хоча він встиг від`їхати від місця трагедії на кілька кілометрів.

Персонал ясел перебуває в глибокому шоці, як сказав мер міста Піт Бьозе.

На місце трагедії прибув глава МВС Бельгії. Подія шокувала жителів маленького містечка. "Ми приголомшені тим, що сталося. Багато батьків у стані шоку", - заявив на прес-конференції міністр внутрішніх справ Бельгії Гвідо Депадт.

NEWSRU