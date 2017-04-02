Британським аеропортам і АЕС наказали посилити рівень кіберзахисту - The Telegraph

Аеропорти і атомні електростанції Великобританії попереджені про необхідність посилити антитерористичний захист у зв'язку зі підвищеним рівнем кіберзагроз, як повідомляє видання The Telegraph.

У минулі 24 години спецслужби випустили ряд попереджень, в яких йшлося про те, що, можливо, терористи розробили способи обходити системи перевірки безпеки.

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На думку спецслужб, терористи ІД та інших екстремістських угруповань отримали можливість встановлювати в ноутбуки і мобільні телефони вибухівку, яку можуть не виявити під час перевірок в аеропортах. Саме ці відомості у минулі два тижні стали причиною заборони з боку США і Великобританії мандрівникам з ряду держав проносити з собою в літак ноутбуки та великогабаритні електронні пристрої. Не виключається також, що подібна технічна небезпека може загрожувати і іншим європейським аеропортам.

Схожі побоювання відносяться і до АЕС. Існує ймовірність, що терористи, іноземні шпигуни і "хакери-активісти" досліджують вразливі місця в системі інтернет-захисту атомної промисловості. Як заявив представник британського уряду Олександра Джессі Нормана, атомні електростанції повинні "зробити все необхідне, щоб зуміти протистояти кіберзагрозам, які розвиваються".