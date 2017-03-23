Теракт у Лондоні: відповідальність за атаку взяла ІДІЛ
Відповідне повідомлення поширили через пов'язане із терористами ЗМІ.
Відповідальність за атаку в Лондоні, внаслідок якої загинули 5 осіб та поранені 40, взяло екстремістське угрупування «Ісламська держава». Про це повідомляє The Associated Press.
Читайте такожТеракт у центрі Лондона: усі подробиці
Зазначається, що повідомлення про те, що ІГІЛ взяло на себе відповідальність, було поширене через близьке до терористів інформаційне агентство Aaamaq. В ньому йдеться, що лондонський терорист був "солдатом Ісламської держави".
BREAKING: Islamic State group says through its Aaamaq news agency that the London attacker was a `soldier of the Islamic State'— The Associated Press (@AP) 23 марта 2017 г.
Як повідомляв УНІАН, очевидці повідомили, що бачили автомобіль, який врізався у загородження на Вестмінстерському мості і наїхав на перехожих, залишивши «десятки поранених».
Водій після інциденту побіг в бік поліцейських, які охороняли будівлю британського парламенту. Це сталося перед тим, як озброєний чоловік з ножем вчинив напад на офіцера поліції, після чого поліцейські застрелили нападника.