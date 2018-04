Теракт у Лондоні: відповідальність за атаку взяла ІДІЛ

Відповідальність за атаку в Лондоні, внаслідок якої загинули 5 осіб та поранені 40, взяло екстремістське угрупування «Ісламська держава». Про це повідомляє The Associated Press.

Читайте такожТеракт у центрі Лондона: усі подробиці

Зазначається, що повідомлення про те, що ІГІЛ взяло на себе відповідальність, було поширене через близьке до терористів інформаційне агентство Aaamaq. В ньому йдеться, що лондонський терорист був "солдатом Ісламської держави".

BREAKING: Islamic State group says through its Aaamaq news agency that the London attacker was a `soldier of the Islamic State'