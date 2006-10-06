У Грузії на виборах лідирує партія Саакашвілі

За даними екзит-полів, на виборах в органи місцевого самоврядування Грузії лідирує пропрезидентська партія "Єдиний національний рух".

Як повідомляє РІА Новости , згідно з опитуванням, організованим неурядовою організацією (НУО) "Нове покоління, нова ініціатива", з шести політичних партій та об`єднань на перше місце вийшов "Єдиний нацрух" (68,08%). За ним ідуть політичне об`єднання "Давіташвілі, Хідашелі, Бердзенішвілі" (12,21%), Лейбористська партія (10,39%), "Промисловість врятує Грузію" (5,11%), партія "Шлях Грузії" (2,52%), Партія національної ідеології (0,03%).

За даними іншої неурядової організації "Бізнесконсалтинг груп", яка також проводила опитування серед виборців Тбілісі, лідирує "Єдиний національний рух". Пропрезидентська партія, за версією цієї НУО, набрала 56,4 % голосів виборців.

Голова Центральної виборчої комісії (ЦВК) Гурам ЧАЛАГАШВІЛІ на прес-конференції повідомив, що всього у виборах взяли участь 33,87% столичних виборців і 51,6% виборців у регіонах країни.