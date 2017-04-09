У Сенаті США допустили можливість введеня нових санкцій проти Росії

Нові санкції проти Росії з боку США можливі в разі, якщо така пропозиція отримає двопартійну підтримку. Про це заявив лідер республіканської більшості у Сенаті США Мітч Макконнелл, передає «Голос Америки».

"Якщо адміністрація [Трампа] вважає, що потрібні додаткові санкції, або ми можемо домовитися щодо чогось, що матиме двопартійну підтримку, я не виключаю цього", - сказав Макконнелл, відповідаючи на запитання.

Макконелл заявив, що "бажає порозмовляти з головою комітету з міжнародних відносин Бобом Коркером про додаткові санкції проти Росії у зв’язку з її підтримкою режиму сирійського президента Башара аль-Асада».

У той же час, видання The Hill, пише, що двопартійна група сенаторів, включно з головою комітету з питань збройних сил Джоном Маккейном і високопоставленим членом комітету з міжнародних відносин демократом Бенджаміном Кардином на початку цього року запропонували нові санкції проти Росії. І хоча законопроект уже має підтримку 19 законодавців, його ще не розглядав комітет з міжнародних відносин.

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При цьому сенатори обмірковують реакцію на втручання Росії у президентські вибори в 2016 році, продовження війських дій на сході України і підтримку режиму Асада.

Як повідомляв УНІАН раніше, міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон скасував свій візит до Росії, запланований на 10 квітня.

«Я не полечу до Москви у понеділок, 10 квітня. Мій пріоритет – переговори з партнерами по «Групі семи» щодо Сирії та підтримки Росією Асада», – зазначив Борис Джонсон у своєму Twitter.