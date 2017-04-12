Назарбаєв: Казахстан планує до 2025 року завершити перехід на латиницю

Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв доручив уряду розпочати підготовку до переходу казахського алфавіту на латиницю. Про це йдеться в його статті в газеті "Егемен Казахстан", передає Російська служба Бі-бі-сі.

"Ми почнемо підготовчу роботу. Уряд має скласти графік для переходу казахської мови на латиницю", - стверджує Назарбаєв.

"До кінця 2017 року після консультацій з науковцями та представниками громадськості повинен бути розроблений єдиний стандарт нового казахського алфавіту і графіки на латиниці", - пише президент.

Перехід на латиницю планується завершити до 2025 року. На думку Назарбаєва, перехід Казахстану на кирилицю в 1940-му році носив політичний характер.

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"Латинський алфавіт використовували з 1929 по 1940 роки. У 1940 році 13 листопада був прийнятий закон про переведення казахської мови з латинського алфавіту на алфавіт на основі російської графіки. Таким чином, зміна казахського алфавіту на той чи інший алфавіт носила за собою політичний характер", - пише президент.

"Сьогодні діти в стінах школи вивчають англійську мову і без проблем освоюють латинські літери. Тому для молодого покоління не буде ніяких проблем. [...] Ми повинні в 2018 році приступити до підготовки фахівців для навчання нового алфавіту та почати готувати підручники на латиниці. У наступні два роки ми повинні провести організаційні і методичні роботи", - підсумував президент.

Сьогодні латинський варіант казахського алфавіту використовується казахськими діаспорами в Туреччині і ряді західних країн, проте ніякого офіційного статусу не має. Також існує казахський арабський алфавіт, яким теж користуються переважно емігранти з Казахстану.

Варіант латинського алфавіту, який використовувався в Казахстані з 1929 по 1940 роки, відомий як Яналіф або Новий тюркський алфавіт. Він був розроблений Комітетом з новим алфавітом при ЦВК РСР. Перехід на латиницю в Казахстані почали обговорювати ще в 2007 році за ініціативи президента.

Як повідомляв УНІАН, у грудні минулого року суд у Казахстані за заклики приєднати країну до Росії посадив чоловіка на 5,5 років.