Суд в Казахстані за заклики приєднати країну до Росії ув’язнив чоловіка на 5,5 років

Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням прес-службу суду Північно-Казахстанської області.

За інформацією суду, 5 грудня Ігоря Чупріна визнали винним у розпалюванні міжнаціональної ворожнечі і заохоченні сепаратизму. Зокрема, як повідомляється, він публікував в інтернеті заклики «зробити Казахстан частиною Росії».

За даними видання, у Північно-Казахстанській області з центром у Петропавловську проживає значна громада етнічних росіян і російськомовних громадян Казахстану. Регіон межує з Росією.

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Також повідомляється, щонайменше четверо громадян Казахстану були засуджені від 2015 року за звинуваченням у розпалюванні сепаратизму й міжнаціональної ворожнечі через інтернет. Розгляд цих справ відбувався на тлі підвищеної занепокоєності влади Казахстану з приводу намірів Москви після її анексії українського Криму й участі в конфлікті на сході України, де підтримувані Росією сепаратисти захопили контроль над частинами Донецької і Луганської областей.