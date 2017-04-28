Тіллерсон назвав питанням часу можливість удару КНДР по США

Державний секретар США Рекс Тіллерсон на засіданні РБ ООН з проблеми КНДР заявив, що в майбутньому у Північної Кореї з'явиться можливість завдати удару по США, тому Сполучені Штати не можуть залишатися байдужими, передає РИА «Новости».

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«Загроза північнокорейської ядерної атаки на Сеул і Токіо реальна. Це лише питання часу, коли Північна Корея буде володіти можливостями, щоб завдати удару по США... З урахуванням такої риторики США не можуть просто залишатися байдужими», — сказав держсекретар.

Крім того, Тіллерсон додав, що немає підстав вважати, що Пхеньян змінить поведінку в рамках режиму санкцій, що діє в даний момент.