Тіллерсон назвав питанням часу можливість удару КНДР по США
18:03, 28 квітня 2017Світ
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Тіллерсон додав, що немає підстав вважати, що Пхеньян змінить поведінку в рамках режиму санкцій, що діє в даний момент.
Рекс Тіллерсон / REUTERS
Державний секретар США Рекс Тіллерсон на засіданні РБ ООН з проблеми КНДР заявив, що в майбутньому у Північної Кореї з'явиться можливість завдати удару по США, тому Сполучені Штати не можуть залишатися байдужими, передає РИА «Новости».
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«Загроза північнокорейської ядерної атаки на Сеул і Токіо реальна. Це лише питання часу, коли Північна Корея буде володіти можливостями, щоб завдати удару по США... З урахуванням такої риторики США не можуть просто залишатися байдужими», — сказав держсекретар.
Крім того, Тіллерсон додав, що немає підстав вважати, що Пхеньян змінить поведінку в рамках режиму санкцій, що діє в даний момент.
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