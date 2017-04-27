США збираються посилити санкції проти КНДР

Стратегія президента США стосовно КНДР спрямована на те, щоб чинити тиск на Пхеньян і змусити його відмовитися від своїх програм по розробці ядерної зброї та балістичних ракет.

Про це йдеться в спільній заяві держсекретаря Рекса Тіллерсона, міністра оборони Джеймса Меттіса і директора Національної розвідки Дена Коатса, повідомляється на сайті Держдепартаменту США.

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Підхід президента США Дональда Трампа спрямований на тиск на КНДР шляхом посилення економічних санкцій і використання дипломатичних заходів із союзниками і регіональними партнерами.

"Попередні зусилля не змогли зупинити програму Північної Кореї з випробування ядерних балістичних ракет. З кожною провокацією КНДР ставить під загрозу стабільність на північному сході Азії і є зростаючою загрозою для США і наших союзників", - сказано в документі.

Автори підкреслили, що ядерна програма КНДР є "серйозною загрозою для національної безпеки і вищим пріоритетом зовнішньої політики Сполучених Штатів".

Згідно з документом, США мають намір підтримувати тісну координацію і співпрацю із союзниками, особливо з Республікою Корея і Японією, для того, щоб зберегти стабільність і процвітання в регіоні.

"США прагнуть до стабільності і мирної денуклеаризації Корейського півострова. Ми як і раніше готові до переговорів по досягненню цієї мети, але ми як і раніше готові захищати себе і своїх союзників", - підкреслюється в заяві.