"Томати - чутливі речі": Росія знімає санкції проти Туреччини, крім помідорів та віз

Президент Росії Володимир Путін відмовив президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану у знятті ембарго на поставки турецьких помідорів на російський ринок. Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Путін сказав на спільній з Ердоганом прес-конференції.

"Ми домовилися про комплексне вирішення усіх цих проблем, пов'язаних з обмеженнями. Виходимо з того, що будь-які обмеження руйнують економіку, шкодять у кінцевому підсумку нашим виробникам", - зазначив Путін.

За його словами, зокрема, досягнуті домовленості про зняття обмежень у питанні надання послуг, а також виключення низки товарів із санкційного списку.

При цьому, додав Путін, є "чутливі речі – ті самі томати". "Ми просили наших турецьких партнерів і друзів зрозуміти, що після відомих трагічних подій, коли були введені ці обмеження, життя розвивалося і не стояло на місці. Це пов'язано саме з виробництвом томатів. Наші сільгоспвиробники взяли значні обсяги кредитів, кредитних ресурсів, це досить тривалий цикл виробництва, пов'язаний у наших кліматичних умовах з будівництвом тепличних споруд і так далі", - пояснив він.

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"З цього виду товарів обмеження поки залишатимуться, так само й щодо безвізових поїздок", - наголосив Путін.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2015 року в Сирії турецький винищувач збив російський бомбардувальник Су-24.

Після цього 28 листопада 2015 року президент РФ Путін ввів санкції проти Туреччини. Зокрема, було введено заборону або обмеження зовнішньоекономічних операцій, що передбачають ввезення до РФ окремих видів товарів з Туреччини; заборону або обмеження для організацій, що перебувають під юрисдикцією Туреччини, на виконання (надання) ними окремих видів робіт (послуг) на території РФ.

У березні 2017 року російський уряд дозволив ввезення в РФ з Туреччини гвоздик і деяких овочів.