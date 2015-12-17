Путін не бачить причин налагоджувати відносини з Туреччиною, назвавши інцидент з Су-24 "ворожим актом"

Як передає кореспондент УНІАН, про це Путін сказав на щорічній великій прес-конференції.

“Ми вважаємо, що дії турецької влади щодо нашого літака, який вони збили, - це не недружній акт, а ворожий акт. Збили військовий літак, у нас люди загинули", - сказав Путін. Він зазначив, що російську сторону особливо обурив той факт, що турецька сторона замість того, щоб відразу ж вибачитися, "побігла до Брюсселя, і караул – нас ображають". “Хто вас ображає? Ми когось чіпали там, чи що? Ні!", - сказав Путін.

«З чинним турецьким керівництвом, як показала практика, нам складно домовитися, практично неможливо. Навіть там і тоді, де і коли ми говоримо: ми згодні, вони збоку або в спину завдають нам удари, причому абсолютно з незрозумілих причин», - підкреслив Путін.

На думку президента, на міждержавному рівні взаємодія з Анкарою майже неможливо, але на гуманітарному рівні буде продовжено, «хоча і тут є проблеми». «Нинішнє турецьке керівництво домоглося того, чого навіть, напевно, не очікував: ми вимушені були прийняти певні обмежувальні заходи в економіці і по деяким іншим лініям», - зазначив російський лідер.

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Як повідомляв УНІАН, 24 листопада турецький бомбардувальник збив російський Су-24, який, як заявили в Анкарі, порушив повітряний простір Туреччини.

Після цього Росія ввела стосовно Туреччини економічні санкції, оголосила про скасування безвізового режиму для турецьких громадян і звинуватила її вище керівництво в закупівлі нафти у терористичного угруповання "Ісламська держава".

Також Туреччина затримала 27 російських судів у відповідь на затримку Росією восьми комерційних судів, які в Чорному морі йшли під турецькими прапорами.