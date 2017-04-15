Удар США по ІДІЛ "матір’ю всіх бомб": кількість знищених бойовиків зросла до 94

За останніми даними, 94 бойовиків "Ісламської держави" (ІД) знищено у провінції Нангархар в Афганістані внаслідок бомбардування їхніх позицій за допомогою "матері всіх бомб" 13 квітня.

Як передає DW, представник афганського уряду в суботу, 15 квітня, заявив, що серед загиблих було четверо ключових ватажків терористів. Раніше повідомлялося про 36 знищених ісламістів.

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Представник регіональної влади Есмаіл Шинварі наголосив, що жертв і постраждалих серед цивільних осіб чи армії Афганістану "взагалі не було".

Бомбардування було здійснено 13 квітня військово-повітряними силами Сполучених Штатів Америки. Під час бомбардування була використана бомба GBU-43/B вагою близько 10 тонн, яку також називають "матір'ю всіх бомб". Це найпотужніша американська неядерна бомба, яку США коли-небудь застосовували у військових операціях.

За даними ЗМІ, бомбу скинули на систему тунелів, яка належить ІД, і яка була добре укріпленою проти наземних атак. У Пентагоні заявили, що удар був призначений для "максимального знищення бійців та матеріальної бази "Ісламської держави".