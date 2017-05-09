"Є спокуса авторитаризму": у Франції знайшли пояснення протестам проти Макрона

Ніч після виборів у Франції не минулася без традиційних маніфестацій і сутичок з поліцією. Крайні праві і ліві протестували так, що в Парижі навіть закрили кілька станцій метро на вимогу поліції, йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Основне, що не подобається молоді в Макроні – те, що він "людина системи". "В усіх наших країнах зараз соціальна, економічна, демократична криза. Є ця спокуса авторитаризму, як сталося в Туреччині, Росії, з Трампом. Чому вони змогли взяти владу? Бо якщо демократичні партії – праві чи ліві – не роблять свою роботу, якщо вони ведуть себе як олігархи, забувають про соціальні потреби – на сцену виходять ультраправі", - вважає головний редактор одного з європейських видань Ерве Планель.

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На Макрона невдовзі чекає нагода розвинути свій успіх і закріпити підтримку – попереду голосування до парламенту Франції. Новообраний президент уже пообіцяв, що ліберальна ідеології його політичної сили буде поєднуватися з моральною політикою – тож жодного кандидата з підозрою на проблеми з законом не висунуть.

Еммануель Макрон, який переміг на президентських виборах у Франції, успадкує країну з 10-відсотковим безробіттям і млявим економічним зростанням.