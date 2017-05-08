Акції протесту в Парижі: затримано майже 150 осіб

На акціях протесту, які почалися в Парижі після перемоги на президентських виборах Емманюель Макрона, було затримано 141 особу, повідомляє Reuters з посиланням на місцеву поліцію.

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За даними агентства, протестувальників було затримано на північному сході французької столиці. Вони жбурлялися предметами в співробітників поліції, а також псували майно.

Протести в Парижі почалися напередодні, 7 травня, після того, як на президентських виборах з результатом в 66,10% голосів переміг лідер партії "Вперед!" Емманюель Макрон. Його опонент Марін Ле Пен набрала 33,9% голосів.

Акції пройшли також у містах Гренобль, Пуатьє, Страсбург, Ліон, Нант і Монпельє. У Парижі поліцейські застосовували проти учасників протесту сльозогінний газ.