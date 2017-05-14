Сьогодні Макрон офіційно заступить на посаду президента Франції

У Парижі посилені заходи безпеки напередодні офіційної церемонії передачі повноважень від чинного лідера Франції Франсуа Олланда обраному президенту країни Еммануелю Макрону, повідомляє Бі-бі-сі.

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"Офіційна церемонія розпочнеться о 10.00 за місцевим часом", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що за традицією Олланд зустріне наступника на червоній килимовій доріжці перед входом в Єлисейський палац в центрі французької столиці, після чого вони пройдуть усередину, де він повідомить новому президенту "ряд державних таємниць". Після цього Макрон відправиться в паризьку ратушу, де його прийме мер Парижа Анн Ідальго.

Франсуа Олланд заявляв раніше на цьому тижні, що розраховує на передачу влади в "простий і дружній обстановці". "Я не передаю владу політичному опоненту, тому все набагато простіше", - заявив він.

Не пізніше понеділка Макрон має назвати ім'я прем'єр-міністра. Уряд має бути сформовано до вівторка.

У понеділок новий президент також здійснить свій перший офіційний візит до Берліну, де зустрінеться з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Еммануель Макрон переміг за підсумками другого туру президентських виборів, який відбувся 7 травня. 10 травня голова Конституційної ради Франції Лоран Фабіус офіційно оголосив Макрона переможцем.

Згідно з остаточними даними, він отримав 66,1% голосів, тоді як його суперниця по другому туру Марін Ле Пен - 33,9%.

Макрон народився в 1977 році в місті Ам'єн на півночі Франції в родині медиків. Він став наймолодшим президентом в історії Франції.

Макрон також є першим з 1958 року президентом, не представляють дві основні політичні партії Франції.