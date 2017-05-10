Макрона офіційно проголосили президентом Франції

Конституційна рада Франції проголосила 39-річного Емануеля Макрона після остаточного підрахунку голосів виборців обраним президентом країни. Про це йдеться у рішенні Конституційної ради від 10 травня.

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Зокрема, в рішенні сказано, що Конституційний рада прийняла до уваги результати другого туру виборів, який відбувся 6 травня (на заморських територіях) і 7 травня 2017 року, згідно з яким за Макрона було віддано 20 мільйонів 743 тисячі 128 голосів, що свідчить про одержання ним більшості голосів, необхідних для оголошення його президентом.

"Тому Конституційний рада проголошує пана Еммануеля Макрона обраним президентом Французької Республіки", - йдеться у рішенні.

Також у рішенні зазначається, що Макрон вступить на свою посаду, коли чинний президент Франсуа Олланд припинить свої повноваження, що, відповідно до статті 6 Конституції Республіки, має відбутися не пізніше 24:00 14 травня.