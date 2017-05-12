У перший день роботи президентом Макрон приїде до Меркель
14:10, 12 травня 2017Світ
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Візит заплановано на 15 травня.
Еммануель Макрон / REUTERS
У свій перший робочий день у якості президента Франції Еммануель Макрон приїде з візитом до Берліна, передає The Local.
В ході візиту він проведе зустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
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Візит заплановано на 15 травня.
Раніше Меркель привітала новообраного президента Франції, лідера руху «Вперед!» Еммануеля Макрона з перемогою на виборах, назвавши результат французької президентської гонки «ефектним».
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