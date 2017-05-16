Хакерів із Північної Кореї запідозрили у причетності до атаки вірусу WannaCry

Компанії Symantec і "Лабораторія Касперського" вважають, що до глобальної кібератаки за допомогою вірусу-здирника WanaCrypt0r 2.0 можуть бути причетні хакери з Північної Кореї, як повідомляє Reuters.

Фрагменти коду, виявлені в попередній версії вірусу WannaCry, використовувалися угрупованням Lazarus Group, яке підозрюють у зв'язках з Пхеньяном.

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Але в компаніях стверджують, що поки рано говорити про причетність самої КНДР до атаки, яка вразила більше 300 тисяч комп'ютерів в 150 країнах.

Хакери з Lazarus Group діють більш нахабно, ніж їх колеги з інших країн, оскільки змушені домагатися більшої вигоди для країни, яка перебуває під санкціями КНДР. Зокрема, їх звинувачують у крадіжці 81 мільйона доларів з Центрального банку Бангладеш.

Нагадаємо, в останні дні програма-вимагач WannaCry заблокувала не менше 200 тис. комп'ютерів в 150 країнах. WannaCry шифрує файли, після чого їх стає неможливо використовувати. Для розблокування від жертв вимагають "викуп" - від 200 до 600 доларів, який потрібно перевести на зазначені рахунки у біткоїнах.