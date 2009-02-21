Американці відчують ефект від скорочення податків до 1 квітня

Американці відчують ефект від масштабного скорочення податків в рамках антикризового економічного плану до 1 квітня 2009 р., пообіцяв президент США Барак Обама. "Завдяки нашим діям 95% всіх працюючих сімей одержать податкові послаблення - в прямій відповідності до моїх передвиборних обіцянок", - заявив Б.Обама сьогодні в своєму щотижневому зверненні до нації.

За словами голови Білого дому, Міністерство фінансів США вже почало давати вказівки роботодавцям щодо зниження податкових вирахувань із зарплат. "Це означає, що до 1 квітня середня американська сім`я почне щомісяця приносити додому мінімум на 65 дол. більше", - сказав Б.Обама. Він наголосив, що "ніколи в історії Америки зниження податків не набувало чинності так швидко і ніколи не охоплювало таку кількість трудящих американців".

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