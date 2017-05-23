Консул з'ясовує наявність українців серед постраждалих внаслідок теракту у Манчестері

09:19, 23 травня 2017
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Пізно ввечері 22 травня у концертному залі "Манчестер-арена" стався вибух.

Манчестер, ілюстрація / REUTERS

Консул з'ясовує, чи немає українців серед постраждалих під час теракту у Манчестері.

Про це повідомляє Консульська служба МЗС у Twitter.

Також зазначається, що поліція міста поки що не оприлюднила дані про загиблих і постраждалих під час теракту.

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У Манчестері в результаті вибуху на концерті загинули 19 осіб, поранення отримали 59.

Як повідомлялося, пізно ввечері 22 травня у концертному залі "Манчестер-арена" стався вибух, внаслідок якого, за даними ЗМІ, загинули 19 осіб, поранення отримали 59.

Поліція кваліфікувала вибух як теракт.

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Теги: #МЗС України#теракт у Манчестері#вибухи у Манчестері