Консул з'ясовує наявність українців серед постраждалих внаслідок теракту у Манчестері

Консул з'ясовує, чи немає українців серед постраждалих під час теракту у Манчестері.

Про це повідомляє Консульська служба МЗС у Twitter.

Також зазначається, що поліція міста поки що не оприлюднила дані про загиблих і постраждалих під час теракту.

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У Манчестері в результаті вибуху на концерті загинули 19 осіб, поранення отримали 59.

Як повідомлялося, пізно ввечері 22 травня у концертному залі "Манчестер-арена" стався вибух, внаслідок якого, за даними ЗМІ, загинули 19 осіб, поранення отримали 59.

Поліція кваліфікувала вибух як теракт.