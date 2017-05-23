Консул з'ясовує наявність українців серед постраждалих внаслідок теракту у Манчестері
09:19, 23 травня 2017Світ
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Пізно ввечері 22 травня у концертному залі "Манчестер-арена" стався вибух.
Манчестер, ілюстрація / REUTERS
Консул з'ясовує, чи немає українців серед постраждалих під час теракту у Манчестері.
Про це повідомляє Консульська служба МЗС у Twitter.
Також зазначається, що поліція міста поки що не оприлюднила дані про загиблих і постраждалих під час теракту.
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У Манчестері в результаті вибуху на концерті загинули 19 осіб, поранення отримали 59.
Як повідомлялося, пізно ввечері 22 травня у концертному залі "Манчестер-арена" стався вибух, внаслідок якого, за даними ЗМІ, загинули 19 осіб, поранення отримали 59.
Поліція кваліфікувала вибух як теракт.
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