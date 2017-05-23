Вибух у Манчестері: кількість постраждалих зросла до 59

У Манчестері в результаті вибуху на концерті загинули 19 людей, поранення отримали 59. Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі з посиланням на службу швидкої допомоги регіону.

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Міністр внутрішніх справ Великобританії Амбер Радд назвала вибух "варварським актом", основною версією при розслідуванні залишається терористичний акт.

Якщо в ході слідства ця версія не буде спростована, то вибух у концертному залі "Манчестер-арена" стане найкривавішим терактом в Британії після вибухів липня 2005 року в Лондоні, в результаті яких загинули понад 50 осіб.

Згідно із заявою поліції Манчестера, приблизно о 22.35 у понеділок, 22 травня, почали з'являтися повідомлення про те, що сотні глядачів в паніці покидають концертний зал в центрі цього міста на півночі Англії після того, як вони почули звук, схожий на вибух.

В цей час у "Манчестер-арені" закінчувався концерт американської співачки Аріани Гранде. Очевидці розповідають, що вибух стався відразу після того, як співачка закінчила програму і глядачі попрямували до виходу.