Південна Корея відкрила попереджувальний вогонь на кордоні з КНДР

Збройні сили Південної Кореї відкрили вогонь по "непізнаному об'єкту", який перетнув лінію розмежування з боку КНДР. Південнокорейські війська зробили близько 90 запобіжних пострілів, зазначає AP.

Місцеві ЗМІ повідомили, що, можливо, це північнокорейський військовий безпілотник.

Як повідомляв УНІАН, раніше КНДР заявила про успішний запуск балістичної ракети.

Читайте такожУкраїна засуджує останній запуск Північною Кореєю балістичної ракети

Рада безпеки ООН у вівторок, 23 травня, проведе нараду, у зв'язку з останніми ракетними випробуваннями КНДР.

В останні місяці Пхеньян активізував ракетні випробування. Вашингтон неодноразово висловлював стурбованість з приводу проведення Пхеньяном ракетних і ядерних випробувань, що представляють загрозу як самих США, так і їх союзникам в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

У відповідь на можливу агресію з боку США Пхеньян погрожував ядерною атакою. Також у Північній Кореї погрожували потопити американський авіаносець "Карл Вінсон", який проводив спільні навчання з японськими ВМС.