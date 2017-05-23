Радбез ООН засудив запуск балістичної ракети КНДР

Рада безпеки ООН засудила запуск балістичної ракети, проведений 21 травня владою Північної Кореї. Про це повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

Крім того, члени РБ ООН "висловили стурбованість" з приводу випробувань ракети, назвавши такі дії влади КНДР "дестабілізуючою поведінкою і грубим, провокаційним порушенням".

Радбез ООН також має намір "уважно стежити за ситуацією" і згодом прийняти "значні заходи", включаючи санкції.

Як повідомляв УНІАН, 21 травня КНДР здійснила запуск балістичної ракети середньої дальності. У Пхеньяні запуск визнали успішним. За ним спостерігав північнокорейський лідер Кім Чен Ин, який розпорядився почати серійне виробництво цієї ракети.

Останніми місяцями Пхеньян активізував ракетні випробування. Вашингтон не раз висловлював стурбованість з приводу проведення Пхеньяном ракетних і ядерних випробувань, що становить загрозу як для самих США, так і їх союзників у Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. У відповідь на можливу агресію з боку США Пхеньян погрожував ядерної атакою. Також у Північній Кореї погрожували потопити американський авіаносець "Карл Вінсон", який проводив спільні навчання з японськими ВМС.