Нападник на готель в Манілі був наркозалежним

Підозрюваний у підпалі казино та вбивстві 37 осіб в готельному комплексі Resorts World Manila в столиці Філіппін був наркозалежним, і його дії були поодиноким розбоєм.

Про це заявив начальник поліції Маніли Оскар Олбайолд, - пише АВС News.

Близькі родичі підтвердили особу Джессі Хав'єра Карлоса. Він одружений, має трьох дітей.

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Карлос раніше працював у відділі фінансів, і заборгував понад 80 тисяч доларів США.

Нагадаємо, пізно ввечері 2 червня чоловік із гвинтівкою напав на казино в готелі Resorts World Manila. Відкривши стрілянину, він влаштував паніку серед відвідувачів закладу. Ніхто не був поранений від куль, однак, чоловік згодом підпалив казино. Унаслідок цього загинуло 37 людей, на місці помер і сам нападник, здійснивши акт самоспалення, що підтвердила поліція Маніли.

Спочатку повідомлялося, що за напад відповідальні бойовики "Ісламської держави", але потім керівник поліції Рональд де ла Роса заявив, що "ІД" оголосила про свою причетність до подій у Манілі, ймовірно, лише з метою власного піару.