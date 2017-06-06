Джордж Клуні став батьком двійні

Актор Джордж Клуні та його дружина Амаль Клуні (Аламуддін) стали батьками близнюків. Про це повідомляє CNN з посиланням на офіційну заяву пари, передає 112.ua.

Новонароджена дівчинка отримала ім'я Елла, а хлопчика назвали Олександром.

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"Елла, Олександр і Амаль здорові, щасливі і прекрасно себе почувають. Джордж знаходиться під дією заспокійливого і повинен прийти в себе через пару днів", - йдеться в заяві сім'ї.

У травні повідомлялося, що Клуні відмовився від ділової поїздки до Вірменії через побоювання запізнитися на пологи дружини. Актор пожартував, що в такому випадку додому йому можна було б уже не повертатися.