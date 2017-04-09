Народжена на висоті 13 кілометрів: стюардеси прийняли пологи у пасажирки під час польоту (фото)

Стюардеси рейсу Turkish Airlines прийняли пологи у жінки під час польоту на висоті 12 800 метрів, пише ВВС.

Видання повідомляє, що літак прямував зі столиці Гвінеї Конакри до Стамбула. В авіакомпанії, коментуючи приємне поповнення серед пасажирів, заявили, що екіпаж літака помітив, що жінці стало боляче, як з’ясувалось у неї почалися перейми.

Приймати пологи екіпажу також допомагали і пасажири літака. Новонароджену пасажирку літака назвали Кадіжу (Kadiju).

Видання зазначає, що більшість авіакомпаній дозволить вагітним жінкам подорожувати до 36 тижня вагітності, але вимагають підписаний лист від лікаря від 28-го тижня, який підтверджує передбачувану дату пологів.