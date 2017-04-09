Народжена на висоті 13 кілометрів: стюардеси прийняли пологи у пасажирки під час польоту (фото)
09:51, 09 квітня 2017Світ
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Новонароджену пасажирку літака назвали Кадіжу.
Приймати пологи стюардесам також допомагали й інші пасажири рейсу / TURKISH AIRLINES
Стюардеси рейсу Turkish Airlines прийняли пологи у жінки під час польоту на висоті 12 800 метрів, пише ВВС.
Видання повідомляє, що літак прямував зі столиці Гвінеї Конакри до Стамбула. В авіакомпанії, коментуючи приємне поповнення серед пасажирів, заявили, що екіпаж літака помітив, що жінці стало боляче, як з’ясувалось у неї почалися перейми.
TURKISH AIRLINES
Приймати пологи екіпажу також допомагали і пасажири літака. Новонароджену пасажирку літака назвали Кадіжу (Kadiju).
TURKISH AIRLINES
Видання зазначає, що більшість авіакомпаній дозволить вагітним жінкам подорожувати до 36 тижня вагітності, але вимагають підписаний лист від лікаря від 28-го тижня, який підтверджує передбачувану дату пологів.
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