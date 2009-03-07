Меркель, Саркозі та Браун визначилися з кандидатурою нового генсека НАТО

У Європі не виключають, що новим генеральним секретарем НАТО може стати прем’єр-міністр Данії Андерс фог РАСМУССЕН.

Як повідомляє з посиланням на видання "Зюддойче цайтунґ" “Німецька хвиля”, ФРН, Франція та Велика Британія домовилися підтримати його кандидатуру.

Канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ, Президент Франції Ніколя САРКОЗІ та прем’єр-міністр Великої Британії Гордон БРАУН домовилися підтримати кандидатуру А.РАСМУССЕНА на посаду генсека НАТО.

Німецьке видання констатує, що США, як правило, погоджуються з пропозиціями європейських членів Альянсу щодо голови НАТО.

56-річний прем’єр Данії Уже кілька тижнів вважається фаворитом на посаду генсека НАТО. Від початку року він проводить консультації з європейськими лідерами. А.РАСМУССЕН добре володіє французькою, що разом з англійською є офіційною мовою Альянсу. Його називають хорошим дипломатом, що зможе сприяти єдності в організації, яка незабаром розшириться від 26 до 28 країн. Окрім того, а.РАСМУССЕН – прем’єр-міністр, а всі попередні генсеки прийшли в НАТО з менш високих посад.

Рішення про наступника нинішнього генсека НАТО, нідерландця Яапа де Хооп СХЕФФЕРА, повноваження якого вибігають у липні, буде ухвалено на ювілейному саміті НАТО у квітні.

“Німецька хвиля” також повідомляє, що серед інших кандидатів на посаду керівника Північноатлантичного Альянсу називають міністра закордонних справ Польщі Радослава СІКОРСЬКОГО, адже східноєвропейські члени НАТО вважають, що організацію Північноатлантичного договору має очолити представник однієї з колишніх постсоціалістичних країн.

Колишній Президент Польщі Александр КВАСНЄВСЬКИЙ теж нібито має євроатлантичні амбіції, констатує “Німецька хвиля”.

Одним із претендентів називають і колишнього міністра закордонних справ Болгарії Соломона ПАССІ. Але, як пишуть західні інформагентства, історично тісні зв’язки Болгарії з Росією можуть стати аргументом проти представника цієї країни на чолі НАТО.